"Нафтогаз" очікує слухання щодо активів у Криму

Новини Бізнесу:У травні відбудеться слухання щодо компенсації збитків Росією через захоплення активів компанії у Криму.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і шість компаній групи очікують в травні слухання щодо розміру компенсації збитків у рамках арбітражного процесу проти Росії щодо захоплення активів компанії у Криму. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу» у Facebook.

«Нафтогаз» та шість компаній групи вимагають від РФ компенсації збитків завданих незаконною експропріацією кримських активів. Розмір збитків плюс відсотки оцінюємо приблизно у 8 млрд долл. Усні слухання з питань розміру компенсації відбудуться в травні 2020 року у Гаазі», - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, остаточне рішення щодо суми компенсації очікується до середини 2021 року.

Навесні 2014 року Росія, порушуючи норми міжнародного права, захопила Кримський півострів. Внаслідок цієї анексії дочірня компанія «Нафтогазу» - «Чорноморнафтогаз» втратила свої основні активи (зокрема бурові платформи «Петро Годованець» та «Україна»), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

Для захисту своїх інтересів у жовтні 2016 року «Нафтогаз» ініціював арбітражне провадження відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, більш відомої як російсько-українська двостороння інвестиційна угода.

15 вересня 2017 року в «Нафтогазі» повідомили, що держхолдинг подав позов проти Росії з вимогою відшкодувати 5 млрд дол. збитків від анексії. З урахуванням очікуваних відсотків сума вимог «Нафтогазу» становить 8 млрд дол.