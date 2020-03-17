Скачать
Вівторок, 17.03.2020
З ЄС до України створять гуманітарний коридор для українських вантажівок
З ЄС до України створять гуманітарний коридор для українських вантажівок
"Нафтогаз" готовий далі співпрацювати з Андрієм Коболєвим, останнє рішення - за Кабміном
"Нафтогаз" готовий далі співпрацювати з Андрієм Коболєвим, останнє рішення - за Кабміном
Україна не зможе зіграти проти Франції та Польщі
Україна не зможе зіграти проти Франції та Польщі
Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус
Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус

"Нафтогаз" готовий далі співпрацювати з Андрієм Коболєвим, останнє рішення - за Кабміном

"Нафтогаз" готовий далі співпрацювати з Андрієм Коболєвим, останнє рішення - за Кабміном
01:22 Сьогодні Телеграф Економічна правда Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Після рішення Верховного суду України про обрання або припинення повноважень голови і членів правління "Нафтогазу", остаточне призначення буде робити Кабмін.

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" прийняла рішення продовжити на 4 роки контракт з чинним головою компанії Андрієм Коболєвим.

Варто зазначити, що таке рішення ще не гарантує Коболєву продовження терміну його повноважень в якості керівника "Нафтогазу".

Остаточне рішення щодо майбутнього Коболєва повинен прийняти Кабінет міністрів. Це питання може бути розглянуто на засіданні уряду 18 березня.

У пресслужбі "Нафтогазу" відмовилися від коментарів.

Контракт голови НАК "Нафтогаз України" закінчується 22 березня 2020 року. Продовження контракту раніше знаходилося в компетенції наглядової ради НАК.

Однак на початку березня Верховний суд виніс рішення, яким поновив на силі постанову уряду №226, тим самим наділивши уряд (замість Наглядової ради) функцією з обрання або припинення повноважень голови і членів правління "Нафтогазу".

Сам Коболєв раніше заявив, що зацікавлений в продовженні свого контракту, але хоче зрозуміти, які будуть нові правила управління держкомпаніями.

Також він повідомив, що отримає компенсацію, якщо його звільнять до закінчення контракту в березні 2020 року.

Відповідаючи на питання, чи є у нього "золотий парашут" на випадок раптового звільнення, голова правління "Нафтогазу" заявив: "Є. Який, коментувати не готовий".

Раніше президент Володимир Зеленський натякнув на перезавантаження НАК "Нафтогаз".

Колишній прем'єр Олексій Гончарук заявляв, що питання продовження контракту з головою правління "Нафтогазу" відкрите.

"Ефективність компанії очевидна, але до" Нафтогазу "є багато претензій", - зазначав він.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Нафтогаз, Кабмин, Компания, Андрій Коболєв.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Два випадки коронавірусу зафіксували в Києві
02 Доведено, що якщо жінка розумна, то вона нестерпна
03 Через коронавірус зйомки нового "Бетмена" зупинили
04 Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус
05 У Нью-Йорку та Лос-Анджелесі зачиняють усі культурні місця
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна переходить на суворий карантин через коронавірус
Коронавірус в Україні: головні новини за день
Не забудьте перейти на літній час
Не забудьте перейти на літній час
Курс валют на 16 березня 2020 року
Курс валют на 16 березня 2020 року
&quot;Вірусна мода&quot; заполонила мережу (Фото)
"Вірусна мода" заполонила мережу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся