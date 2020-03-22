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Dragon Capital Investments Limited придбає бізнес-центр 101 Tower у Києві

Dragon Capital Investments Limited придбає бізнес-центр 101 Tower у Києві
13:47 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Економічна правда Фото:pixabay.com

Новини Бізнесу:Після підписання угоди компанія Dragon Capital матиме 50% голосів у вищому органі управління компанії Сур Rose Holding Limited..

Dragon Capital планує отримати контроль в компанії Сур Rose Holding Limited, яка володіє ТОВ "Еврожитлогруп", а то, у свою чергу, орендує ділянку, де розміщений бізнес-центр.

Про це повідомляє АМКУ.

Згідно з повідомленням, угода повинна забезпечити Dragon Capital перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії Сур Rose Holding Limited.

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Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії Dragon Capital Investments Limited на опосередковане придбання через компанію 101 Limited (обидві - Нікосія, Кіпр - ЕП) акцій кіпрської компанії Сур Rose Holding Limited.

Антимонопольний комітет дозволив компанії Dragon Capital Investments Limited придбати акції "Ідея Банку". Dragon Capital отримав дозвіл на покупку акцій, "яка забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства".

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Все по темі:

Бизнес-Центр, Dragon Capital, Київ, 101 Tower.
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