Райффазен банк Аваль призупиняє роботу відділень

Новини Бізнесу:Райффайзен банк Аваль з 24 березня призупиняє роботу 71 відділення.

Райффайзен банк Аваль з 24 березня призупинить роботу 71 відділення, в цілому банку вдалося скоротити кількість персоналу у відділеннях наполовину, повідомив голова правління банку Олександр Писарук.

"Із завтрашнього дня ми в Райффайзен банк Аваль тимчасово припиняємо роботу деяких наших відділень. Саме 71 відділення з приблизно 450-ти. Ми прийняли принципове рішення не припиняти роботу у всіх містах і селах, де у нас є одне відділення", - сказав Писарук під час організованої Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) онлайн-дискусії в понеділок.

За його словами, банк скоротив кількість персоналу у відділеннях до 50%. "Це хороший результат, я ним задоволений", - прокоментував Писарук.

Банк також розглядає можливість скорочення графіка роботи відділень в сільській місцевості до трьох днів на тиждень, зазначив він.

"У містах з понад 30 тис. населення ми будемо продовжувати працювати всі п'ять днів з 10 до 16 годин з перервами на обід і вологе прибирання, провітрювання приміщень", - зазначив глава правління банку, додавши, що тимчасове припинення роботи відділень відбудеться переважно в містах.