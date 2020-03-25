Apple випустила нову операційну систему

Новини Бізнесу:Компанія Apple представила операційну систему iOS 13.4 для iPhone.

Про це повідомляє портал BGR.

"Apple у вівторок випустив фінальну версію iOS 13.4 для iPhone та iPadOS 13.4 для iPad. Вона вже доступна для завантаження на мобільні пристрої Apple", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед нових функцій є, зокрема, оновлені емоджі, можливість зв’язувати додатки iOS та Mac.

Також доступний додаток CarKey API, завдяки якому можна буде відкрити автомобіль.

До цього випуску компанія випускала п’ять бета-версій операційної системи iOS 13.4.

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