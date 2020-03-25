"Дарниця" додатково випустить мільйон упаковок "Парацетамолу"

Новини Бізнесу:Щоб покрити увесь попит на противовірусні та жарознижуючі прерарати "Дарниця" випустить мільйон упаковок "Парацетамолу"

Фармацевтична компанія "Дарниця" до кінця березня випустить додатковий мільйон упаковок препарату "Парацетамол", аби покрити увесь попит в період пандемії коронавірусу.

Про це повідомив очільник ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків у Facebook.

"Ми змінили наші пріоритети на користь виробництва противірусних, а також жарознижуючих засобів. До кінця березня буде випущений додатковий 1 мільйон упаковок Парацетамол-Дарниця.

За словами Шимківа, у наступні місяці Дарниця готова забезпечити попит на цей препарат.

Відзначимо, що препаратів для лікування коронавірусу Covid-19 у світі не існує. Медики наразі боряться із симптомами, які викликає вірус.

При цьому усім, у кого появляються симптоми коронавірусу, радять не займатися самолікуванням, а одразу звертатися до лікарів.