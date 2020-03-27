Гендиректор АТБ розповів про здорощення товарів та повернення акційних цін

Новини Бізнесу:Генеральний директор мережі супермаркетів "АТБ" розповів про здорощення товарів та дисконтні ціни в мережі.

У магазинах АТБ істотно подорожчали близько 100 товарних позицій з-поміж майже 4 тисяч найменувань асортименту.

Про це в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1» розповів генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.

"Подорожчання відбувається по всіх операторах і учасниках ринку. Це звичайна тенденція на ринку. АТБ точно не росте швидше за інших... Торговий асортимент у магазинах АТБ – це 3,5-4 тисяч найменувань залежно від розміру крамниці. Сьогодні істотне подорожчання товару в нашій мережі відбулося на 50-100 позицій, не більше того. Решта позицій або не подорожчали взагалі, або подорожчали у прямій кореляції до девальвації долара, що пов'язано з валютною складовою у вартості цього товару", - повідомив Марков.

За його словами, тимчасова відмова від акцій могла вплинути на загальне сприйняття покупцями подорожчання в торговельній мережі, в той час як більшість товарів у магазинах АТБ продаються за старими цінами.

"У період ажіотажного попиту минулого тижня ми тимчасово змушені були відмовитися від нашої стандартної планової акційної активності. Тому покупці не побачили звичних кількасот позицій з істотним дисконтом цін на наших полицях. Але вже з наступного тижня ми плануємо частково відновлювати стандартну акційну активність і перейти до стандартного промо-плану просування товарів", - заявив гендиректор корпорації.

Він повідомив, що наступного тижня в магазинах АТБ будуть знижені торгові націнки на "борщовий набір". А також запевнив, що продуктів у торговельній мережі вистачить надовго.

"Сьогодні, з погляду кількості товарів, країна може спати спокійно. І за кількістю товарів внутрішнього виробництва і по імпортних товарах у нашій мережі сформований товарний запас. Практично 20-денні склади забиті під зав'язку. Товарний запас у магазинах поповнюється, і до кінця цього тижня, або на початку наступного стандартний товарний асортимент буде доступний практично у всіх 1096 магазинах", – підкреслив Марков.

При цьому він додав, що всю інформацію про недобросовісних постачальників корпорація АТБ передала в Антимонопольний комітет.