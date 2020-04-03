Німецький бренд Adidas потребує кредиту в 2 мільйони євро

Новини Бізнесу:За даними Bloomberg, остаточний розмір позики і терміни його надання поки не визначені.

Німецький концерн Adidas AG, який спеціалізується на випуску та продажу спортивного одягу та інвентарю, веде переговори з німецьким банком розвитку KfW про кредит в розмірі від 1 до 2 млрд євро на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу. Про це в четвер, 2 квітня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, передає УНН.

“Генеральний директор Adidas Каспер Рорстед раніше відзначав, що корпорація не буде звертатися безпосередньо за державною підтримкою, але не виключив можливість залучення позики”, - пише DW. Інформацію Bloomberg представники концерну і KfW прокоментувати відмовилися.

Раніше компанія Adidas під сильним тиском громадськості погодилася продовжити платити оренду в тих європейських магазинах, які виявилися тимчасово закритими через поширення коронавірусу. У відкритому листі пресслужба концерну визнавала, що попереднє рішення - починаючи з квітня утримувати орендну плату - було розцінено як “недолік солідарності”. Цей намір викликав хвилю критики, низка журналістів, зокрема, записала відеозвернення, в якому засудила плани компанії, прозвучали також заклики до покупців не купувати продукцію концерну.

“Ваша думка важлива для нас, і ваша думка однозначна: ви розчаровані в Adidas”, - підкреслювалося в листі, оприлюдненому 1 квітня. “З цієї причини ми хотіли б принести повноцінні вибачення. Ми сплатили оренду за квітень”, - відзначили в прес-службі, додавши, що бренд завжди асоціювався з чесною грою і командним духом. При цьому в концерні згадали і про наявні проблеми: “Магазини закриті, і навіть така благополучна компанія, як Adidas, не зможе довго це витримувати”.

Німецький банк розвитку KfW 23 березня запустив кредитну програму, щоб допомогти корпораціям, які відчувають дефіцит ліквідності. Близько 2500 компаній вже подали заявки на кредити на загальну суму 10,6 млрд євро.