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Німецький бренд Adidas потребує кредиту в 2 мільйони євро

Німецький бренд Adidas потребує кредиту в 2 мільйони євро
09:16 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:За даними Bloomberg, остаточний розмір позики і терміни його надання поки не визначені.

Німецький концерн Adidas AG, який спеціалізується на випуску та продажу спортивного одягу та інвентарю, веде переговори з німецьким банком розвитку KfW про кредит в розмірі від 1 до 2 млрд євро на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу. Про це в четвер, 2 квітня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, передає УНН. 

“Генеральний директор Adidas Каспер Рорстед раніше відзначав, що корпорація не буде звертатися безпосередньо за державною підтримкою, але не виключив можливість залучення позики”, - пише DW. Інформацію Bloomberg представники концерну і KfW прокоментувати відмовилися.

Раніше компанія Adidas під сильним тиском громадськості погодилася продовжити платити оренду в тих європейських магазинах, які виявилися тимчасово закритими через поширення коронавірусу. У відкритому листі пресслужба концерну визнавала, що попереднє рішення - починаючи з квітня утримувати орендну плату - було розцінено як “недолік солідарності”. Цей намір викликав хвилю критики, низка журналістів, зокрема, записала відеозвернення, в якому засудила плани компанії, прозвучали також заклики до покупців не купувати продукцію концерну.

“Ваша думка важлива для нас, і ваша думка однозначна: ви розчаровані в Adidas”, - підкреслювалося в листі, оприлюдненому 1 квітня. “З цієї причини ми хотіли б принести повноцінні вибачення. Ми сплатили оренду за квітень”, - відзначили в прес-службі, додавши, що бренд завжди асоціювався з чесною грою і командним духом. При цьому в концерні згадали і про наявні проблеми: “Магазини закриті, і навіть така благополучна компанія, як Adidas, не зможе довго це витримувати”.

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Німецький банк розвитку KfW 23 березня запустив кредитну програму, щоб допомогти корпораціям, які відчувають дефіцит ліквідності. Близько 2500 компаній вже подали заявки на кредити на загальну суму 10,6 млрд євро.

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Банк, Кредит, Бренд, Адидас, Німеччина, Одяг, Взуття, Спортивний, 2 мільйони.
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