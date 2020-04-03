Відоми бренди, що змінили свої лого на підтримку карантину

Світ переживає непростий час пандемії коронавіруса, до боротьби з якою приєдналися не лише медики, а й публічні люди, знаменитості, які щодня звертаються до суспільства із закликами дотримуватися умов карантину, думати про оточуючих і старанно мити руки з милом. Так, наприклад, актор Cемюел Л. Джексон зачитав днями своїм шанувальникам відмінну повчальну казку про ізоляцію під назвою "Сидіть, шляк би вас трафив, вдома!"
Висловити свою підтримку необхідності дотримуватися карантину вирішили і деякі великі бренди, які презентували в рекламах свої нові логотипи - ними торгові марки підкреслили важливість самоізоляції і дотримання дистанції.
Як зазначив головний редактор видання Ad Age Брайан брейкерів, для великих брендів настав час надати "реальний, важливий сервіс". Так, в деяких містах США з'явилася реклама з оновленим логотипом мережі ресторанів McDonald's. На ньому - ті ж самі золоті арки, але вже на "безпечній дистанції" одна від іншої.
Залишайтеся вдома, тримайтеся на відстані, будьте здорові, підтримуйте один одного - ми разом у всьому цьому", - написали в Твіттер представники автомобільного бренду Audi.
З метою підкреслити важливість ізоляції американський виробник і дистриб'ютор бананів Chiquita тимчасово зняв з лого даму з фруктами.
"Ми Volkswagen. Спасибі, що зберігаєте дистанцію!" - коротко звернувся до громадськості ще один автогігант.
Креативними білбордами відзначилася і компанія CocaCola: "Перебувати на відстані один від одного - найкращий спосіб бути разом".