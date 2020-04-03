Відоми бренди, що змінили свої лого на підтримку карантину

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Світ переживає непростий час пандемії коронавіруса, до боротьби з якою приєдналися не лише медики, а й публічні люди, знаменитості, які щодня звертаються до суспільства із закликами дотримуватися умов карантину, думати про оточуючих і старанно мити руки з милом. Так, наприклад, актор Cемюел Л. Джексон зачитав днями своїм шанувальникам відмінну повчальну казку про ізоляцію під назвою "Сидіть, шляк би вас трафив, вдома!"

Висловити свою підтримку необхідності дотримуватися карантину вирішили і деякі великі бренди, які презентували в рекламах свої нові логотипи - ними торгові марки підкреслили важливість самоізоляції і дотримання дистанції.

Як зазначив головний редактор видання Ad Age Брайан брейкерів, для великих брендів настав час надати "реальний, важливий сервіс". Так, в деяких містах США з'явилася реклама з оновленим логотипом мережі ресторанів McDonald's. На ньому - ті ж самі золоті арки, але вже на "безпечній дистанції" одна від іншої.