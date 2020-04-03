Скачать
П'ятниця, 03.04.2020
В Україні 942 особи хворі на коронавірусну інфекцію
В Україні 942 особи хворі на коронавірусну інфекцію
1 мільйон 15 тисяч 877 випадків - світова статистика захворюваності на Covid-19
1 мільйон 15 тисяч 877 випадків - світова статистика захворюваності на Covid-19
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Рецепт дня: корисний салат із броколі
Рецепт дня: корисний салат із броколі

Відоми бренди, що змінили свої лого на підтримку карантину

Дивіться фото (6)
Відоми бренди, що змінили свої лого на підтримку карантину
12:15 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Висловитися про необхідність дотримання карантину вирішили і деякі великі бренди.

  • 1

    Світ переживає непростий час пандемії коронавіруса, до боротьби з якою приєдналися не лише медики, а й публічні люди, знаменитості, які щодня звертаються до суспільства із закликами дотримуватися умов карантину, думати про оточуючих і старанно мити руки з милом. Так, наприклад, актор Cемюел Л. Джексон зачитав днями своїм шанувальникам відмінну повчальну казку про ізоляцію під назвою "Сидіть, шляк би вас трафив, вдома!"

    Висловити свою підтримку необхідності дотримуватися карантину вирішили і деякі великі бренди, які презентували в рекламах свої нові логотипи - ними торгові марки підкреслили важливість самоізоляції і дотримання дистанції.

    Як зазначив головний редактор видання Ad Age Брайан брейкерів, для великих брендів настав час надати "реальний, важливий сервіс". Так, в деяких містах США з'явилася реклама з оновленим логотипом мережі ресторанів McDonald's. На ньому - ті ж самі золоті арки, але вже на "безпечній дистанції" одна від іншої.

  • 2

    Залишайтеся вдома, тримайтеся на відстані, будьте здорові, підтримуйте один одного - ми разом у всьому цьому", - написали в Твіттер представники автомобільного бренду Audi.

  • 3

    З метою підкреслити важливість ізоляції американський виробник і дистриб'ютор бананів Chiquita тимчасово зняв з лого даму з фруктами.

  • 4

    "Ми Volkswagen. Спасибі, що зберігаєте дистанцію!" - коротко звернувся до громадськості ще один автогігант.

  • 5

    Креативними білбордами відзначилася і компанія CocaCola: "Перебувати на відстані один від одного - найкращий спосіб бути разом".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (6)

Все по темі:

Бренд, Карантин, Компанії, Підтримка, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Якого віку були померлі на коронавірус українці
02 Найпоширеніші фейки про коронавірус цього тижня
03 На Івано-Франківщині з підозрою на коронавірус померла вагітна жінка
04 Новий очільник МОЗ відзвітувався про перші дні на посаді
05 У військового ЗСУ підтвердили коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Шмигаль розповів, коли чекати послаблення карантинних заходів в Україні
Шмигаль розповів, коли чекати послаблення карантинних заходів в Україні
У Китаї 4-го квітня вшанують пам'ять загиблих від Covid-19
У Китаї 4-го квітня вшанують пам'ять загиблих від Covid-19
Нові обмеження через коронавірус в Україні
Нові обмеження через коронавірус в Україні
На спорті. Супермодель Наомі Кемпбелл проводить тренування онлайн
На спорті. Супермодель Наомі Кемпбелл проводить тренування онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся