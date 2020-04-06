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Ryanair тимчасово відновлює авіасполучення з Італією

Ryanair тимчасово відновлює авіасполучення з Італією
14:27 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Чи встигне ірландський лоукостер скористатися цими дозволами, зважаючи на введені обмеження через карантин в ЄС та Україні, поки невідомо.

Авіаційна влада Італії (ENAC) схвалила заявку авіакомпанії Ryanair на тимчасове виконання рейсів між містами Італії та України. Про це йдеться на сайті ENAC.

Зазначається, що дозвіл видано 3 березня і діятиме він до 13 липня 2020 року.

Ryanair отримав право на здійснення польотів з Києва до Бергамо, Болоньї, Рима, Катанью, з Одеси до Рима, Бергамо, Болоньї, зі Львова до Рима, Бергамо, Болоньї, і з Харкова до Бергамо.

При цьому невідомо, чи зможе Ryanair запустити рейси до закінчення терміну дії тимчасового дозволу. На даний момент введені обмеження на польоти в країнах ЄС та Україні у зв'язку з коронавірусом.

Як повідомляв УНІАН, раніше комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан неодноразово заявляв, що уряд Італії відмовляв лоукостеру в рейсах з України до Італії.

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На початку 2020 року Авіаційна влада Італії ENAC оголосила про зупинення дії ліцензії на перевезення пасажирів компанії Ernest Airlines. При цьому в кінці березня 2020 року генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі прогнозував, що лоукостер не буде виконувати пасажирські авіарейси до червня.

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Все по темі:

Италия, ЄС, Компания, Ryanair, Україна, Тимчасово, Авіасполучення, Дозвіл.
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