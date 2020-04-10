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Половина авіакомпаній може зникнути через вплив пандемії COVID-19

Половина авіакомпаній може зникнути через вплив пандемії COVID-19
03:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Світова авіатранспортна галузь наслідок пандемії COVID-19 переживає найглибшу кризу за всю свою історію.

В разі її продовження кризи до червня своє існування припинить половина авіакомпаній.

Такий прогноз зробив президент-генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Александр де Жуньяк в інтерв’ю France Info. Також він додав, що пасажирам не відшкодовуватимуть вартість придбаних квитків, принаймні до кінця року.

"Ми перебуваємо в абсолютно катастрофічній ситуації, нам не вистачає коштів. У другому кварталі галузь потребує коштів у розмірі $61 млрд. Галузь намагається вижити, тому їй складно відшкодувати квитки, скасовані через COVID-19. Якщо такі втрати продовжуватимуться, половина авіакомпаній зникне в червні", - сказав він.

За словами глави IATA, станом на квітень обсяг повернень становть $35 млрд. "Рішення, яке пропонується, це розподілити кошти пасажирів, які скасували свої рейси. Але цей сценарій заборонений європейськими регламентами і вимагає відшкодування упродовж семи днів", - сказав Александр де Жуньяк. Тому, IATA звернулася до європейських інституцій з проханням скасувати ці правила та відтермінувати відшкодування за квитки до кінця року.

Крім того, в умовах падіння авіаперевезень на 90%, на галузь очікують масові звільнення. "Особливо це стосується робочих місць в умовах падіння трафіку в Європі. А загалом криза загрожує 25-ти мільйонам робочих місць прямо або опосередковано", - зазначив глава IATA.

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За його словами, втрати галузі у 2020 році сьогодні оцінюються у 40%, тобто $250 млрд порівняно з 2019 роком.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок четверга, 9 квітня, підтверджено понад 1,5 мільйона випадків коронавірусу, з них летальних - понад 88 тисяч. Одужали понад 330 тисяч осіб.

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Все по темі:

IATA, Європа, Світ, Covid-19, Авіатранспортна галузь, Александр де Жуньяк.
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