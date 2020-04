Facebook додав "турботливий лайк"

У соцмережі Facebook додали нову реакцію на дописи користувачів - "турботливий лайк" - це емоджі, що обіймає сердечко. Його створили для висловлення підтримки у часи пандемії коронавірусу.

"Ми запускаємо нові реакції турботи у Facebook та Messenger як спосіб підтримати один одного у ці складні часи. Ми сподіваємось, що ці реакції дадуть людям нові способи продемонструвати свою підтримку у часи пандемії", - написав менеджер із технічних комунікацій Facebook Александр Войка у Twitter.

"Турботливий лайк" буде доступний у комп’ютерній та мобільній версії, а в Messenger буде інша реакція - анімоване серце, що б’ється. Обидві будуть доступні для користувачів вже з наступного тижня, пише The Verge.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw