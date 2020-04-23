“Хакери часто розглядають кризу як можливість, COVID-19 не є винятком”,-нагадали у Google

Новини Бізнесу:В цьому місяці Google фіксували відправку кожного дня через її поштовий сервіс Gmail приблизно 18 млн електронних листів, які стосуються теми коронавірусу.

Фахівці американської корпорації Google вважають, що поширенням коронавірусної інфекції у світі активно користуються хакери, зокрема ті, яких таємно підтримує влада в різних країнах. Така оцінка наводиться в повідомленні, опублікованому в середу в блозі компанії, передає УНН.

У компанії відзначили, що кіберзлочинці намагаються скористатися стурбованістю людей через пандемію для здійснення фішингових атак і різних видів шахрайства. “Наші системи в сфері безпеки зафіксували різні приклади цього — від імітації збору пожертвувань для благодійних та неурядових організацій, до відправки працюючим з дому співробітникам фальшивих повідомлень, нібито від роботодавця, і до підроблених сайтів, схожих на офіційні сторінки влади або управлінь охорони здоров’я”, — констатували в компанії.

Зокрема, помічені масові розсилки фішингових листів, а також 240 млн повідомлень з нав’язливою рекламою. У Google повідомили, що “виявили понад десяток груп, що користуються підтримкою влади та здійснюють атаки і користуються темою COVID-19 в якості приманки”. Про які саме країни йдеться, в заяві не уточнюють.

Компанія опублікувала карту, на якій позначено країни, мешканці яких піддавалися таким атакам, України серед цих країн — відсутня. Фахівці Google відзначають, що в одному випадку зазначені хакери намагалися викрасти дані у держслужбовців США. У компанії не мають відомості про те, щоб кіберзлочинцям це вдалося зробити.

У заяві загострили увагу на те, що хакери нерідко намагаються видати себе за співробітників організацій, що працюють в сфері охорони здоров’я, і переконати користувачів завантажити шкідливі програми.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2,5 млн осіб.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.