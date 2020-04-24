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"Нова пошта" змінила назву оператора міжнародної доставки

"Нова пошта" змінила назву оператора міжнародної доставки
12:05 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:"Нова пошта Інтернешнл" змінив назву на "Нова пошта Глобал".

Оператор міжнародної експрес-доставки "Нова пошта Інтернешнл" (Nova Poshta International, NPI), що входить у групу компаній найбільшого українського оператора поштового зв'язку "Нова пошта", змінив назву на "Нова пошта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG).

Про це повідомила прес-служба "Нової пошти".

"Такі зміни відбулися для того, щоб назва передавала глибокий сенс всієї діяльності та стратегії "Нова пошта Глобал", світогляду її співробітників. Ми не просто перевозимо товари з-за кордону та з України в інші країни. Ми доставляємо глобальне поліпшення життя в кожній коробці", - цитує прес-служба слова директора компанії "Нова пошта Глобал" Юрія Беневітського.

22 квітня "Нова пошта" і міжнародний логістичний оператор Cainiao Network, що належить китайській компанії Alibaba Group, запустили доставку посилок з Китаю в Україну чартерними вантажними рейсами.

"Нова Пошта Глобал" (раніше "Нова пошта Інтернешнл") з 2015 року надає послуги міжнародної експрес-доставки, входить у групу компаній "Нова пошта". Компанія розвиває сервіс NP Shopping - доставку з інтернет-магазинів США, Китаю, Великобританії й Польщі. За 2019 рік компанія доставила 3,4 млн міжнародних посилок, що на 26% більше, ніж за 2018. Компанія "Нова пошта" заснована у 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України. Компанія має понад 6 тис. відділень по всій Україні, а кількість відправлень за 2019 рік перевищило 212 млн.

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Нова Пошта, Нова пошта Інтернешнл, Нова пошта Глобал, Міжнародна доставка, Служба доставки.
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