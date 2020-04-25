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ПриватБанк оскаржує стягнення 17 мільйонів на користь компанії Коломойського

ПриватБанк оскаржує стягнення 17 мільйонів на користь компанії Коломойського
00:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Суд призначив розгляд справи на 19 травня 2020 року.

Північний апеляційний господарський суд Києва відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою АТ КБ "ПриватБанк" на рішення про стягнення з нього 17,3 млн грн накористь компанії "Арлан". Про це йдеться у реєстрі судових рішень.

Рішенням від 25 лютого 2020 року у справі за позовом ТОВ “Арлан” (кінцеві власники - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов) до ПриватБанку Господарський суд м. Києва постановив стягнути з відповідача на користь позивача 17,3 млн грн.

"Стягнути з Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Арлан" грошові кошти в розмірі 17616984,95 грн та 260 277,74 грн судового збору", - зазначено у документі.

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Не погодившись із зазначеним рішенням, ПриватБанк звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 25 лютого 2020 року у справі та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Як повідомляв Укрінформ, Госпсуд м. Києва своїм рішення від 25 лютого 2020 року задовольнив позов ТОВ "Арлан" (кінцеві власники - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов) до Приватбанку та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 17,3 млн грн.

За інформацією НБУ, 1 жовтня 2019 року ТОВ "Арлан" виконало зобов’язання перед Національним банком за мировою угодою, частково погасивши заборгованість ПриватБанку за кредитом рефінансування.

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ПриватБанк, Суд, Коломойский, Оскарження.
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