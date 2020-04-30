SkyUp літатиме з травня 2020 року з Києва до Будапешта та Стамбула

Новини Бізнесу:Державна авіаційна служба України вирішила надати авіакомпанії SkyUp Airlines право на експлуатацію повітряних ліній Київ-Будапешт-Стамбул.

Комісія Державної авіаційної служби України вирішила рекомендувати голові служби надати авіакомпанії SkyUp Airlines право на експлуатацію повітряних ліній Київ-Будапешт (Угорщина) - Київ і Київ-Стамбул (Туреччина) - Київ з 1 травня 2020 року.

Як зазначається в рішенні, оприлюдненому на сайті регулятора, за маршрутом до Будапешта, зокрема, SkyUp дозволено виконувати регулярні міжнародні рейси чотири рази на тиждень, за маршрутом до Стамбула - тричі.

Крім того, Державіаслужба анулювала права авіакомпанії "Атласджет Україна" на експлуатацію повітряних ліній Київ-Стамбул-Київ (тричі на тиждень) і Одеса-Стамбул-Одеса (сім разів на тиждень), а також відмовила "Азур Ейр Україна" літати за маршрутом Київ-Стамбул-Київ (сім разів на тиждень).

Крім цього, регулятор залишив без розгляду заяви авіакомпаній "Елерон" і "Меридіан" щодо отримання права на експлуатацію повітряних ліній для виконання авіаперевезень в інших державах.