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YouTube проведе онлайн-випускний для школярів

YouTube проведе онлайн-випускний для школярів
13:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:YouTube 6 червня проведе онлайн-випускний для школярів і студентів, які вимушені залишатися вдома через пандемію коронавірусу. На шкільну вечірку запросили артистів та представників бізнесу.

Про це повідомляє The Verge.

"YouTube проводить 6 червня випускну вечірку в Інтернеті, щоб дати можливість випускникам, чиї церемонії були скасовані через карантин, відчути свято. Гостями онлайн-випускного буде експрезидент США Барак Обама та його дружина Мішель Обама, гендиректор Google Сундар Пічай, південнокорейський гурт BTS та співачка Леді Гага. Вони мають виголосити промови для випускників", - йдеться в повідомленні.

Також на онлайн-випускному будуть спеціальні виступи від Алісії Кіс, Келлі Роуленд, Керрі Вашингтон, Zendaya, а також YouTube-блогерів Dude Perfect і The Try Guys.

Розклад події оголосять 17 травня. А за два дні до цього онлайн-випускний проведе Facebook. Його ведучою буде американська телеведуча Опра Вінфрі, а виступатимуть Майлі Сайрус, Jones Brothers, Lil Nas X та інші.

У Facebook стався черговий масштабний збій

Як повідомлялося, станом на ранок 7 травня у світі загалом виявлено 3,8 мільйона випадків COVID-19, включаючи 265 тисяч летальних, а одужали вже 1,303 мільйона людей. Лідером за кількістю хворих наразі є США.

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Все по темі:

YouTube, Карантин, Коронавірус, Школярі, Онлайн-випускний, Для тих хто вдома.
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