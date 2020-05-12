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"Нова пошта" протестувала доставку посилок з AliExpress фурами

"Нова пошта" протестувала доставку посилок з AliExpress фурами
17:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Автотранспортом було доставлено 7 467 тис. посилок.

Оператор міжнародної експрес-доставки «Нова пошта Глобал» (Nova Poshta Global, NPG), що входить у групу компаній найбільшого українського оператора поштового зв'язку «Нова пошта», протестував доставку посилок з інтернет-магазину AliExpress автомобільним транспортом.

Про це повідомила прес-служба «Нової пошти».

«Минулого тижня вантажівка з посилками AliExpress виїхала з китайського міста Урумчі та подолала відстань у майже 6 тис. км, перед тим, як 12 травня потрапила на сортувальну станцію в Києві», - сказано в повідомленні.

Автомобільним транспортом було доставлено 7 467 тис. посилок.

У компанії підкреслили, що це перший подібного роду рейс для «Нової пошти Глобал».

Як повідомляв УНІАН, у квітні «Нова пошта Глобал» розширила транспортні канали доставки посилок з Китаю шляхом відкриття залізничного маршруту.

Довідка УНІАН. «Нова Пошта Глобал» (раніше «Нова пошта Інтернешнл») з 2015 року надає послуги міжнародної експрес-доставки, входить у групу компаній «Нова пошта». Компанія розвиває сервіс NP Shopping - доставку з інтернет-магазинів США, Китаю, Великобританії та Польщі. За 2019 рік компанія доставила 3,4 млн міжнародних посилок, що на 26% більше, ніж за 2018.

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Доставка, Aliexpress, Посилки, Нова пошта Глобал, NPG.
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