"Укроборонпром" представив Саакашвілі свій план реформ

Новини Бізнесу:Зі свого боку Саакашвілі заявив, що рекомендуватиме Нацраді розглянути стратегію трансформації Укроборонпрому на найближчому засіданні і підтримати її.

Керівництво державного концерну "Укроборонпром" представило плани реформи оборонних підприємств концерну голові Виконавчого комітету Національної ради реформи при Президентові України Міхеілу Саакашвілі, повідомила прес-служба Укроборонпрому.

"Концерн - останнє нереформоване стратегічне підприємство в Україні такого масштабу. До Ради входять представники всіх державних органів, від яких залежить процес і швидкість трансформації як Концерну, так і всієї оборонної галузі. Ми бачимо в Нацраді партнера, який допоможе Укроборонпрому не просто почати реформи, а здійснити трансформацію в повному обсязі", - зазначив під час зустрічі гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус.

Він додав, що Укроборонпром озброює українську армію, і в результаті реформи військові нарешті зможуть отримувати якісну вітчизняну техніку для війни з Росією.

"Сильні оборонні підприємства - те, що стримує російську агресію, і розпочата в Укроборонпромі реформа посилює вітчизняний оборонний сектор, а також позитивно вплине на всю важку промисловість, для якої зараз настали складні часи. Тому я всіляко підтримую ідеї, закладені в трансформацію Концерну в потужні державні компанії за галузевим принципом, і вважаю, що Нацрада реформ може прискорити процес перетворення, щоб перші державні оборонні компанії нового зразка з'явилися в Україні вже в цьому році", - зазначив Саакашвілі.

Також у прес-службі підкреслили, що раніше команда Укроборонпрому представила стратегію трансформації Концерну і дорожню карту реформи заступнику керівника Офісу Президента Роману Машовцю і новій команді Директорату з питань національної безпеки і оборони в Офісі Президента, а також прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, міністру фінансів Сергію Марченку і міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігорю Петрашку.