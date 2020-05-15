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Lufthansa з червня відновить рейси Київ-Франкфурт

Lufthansa з червня відновить рейси Київ-Франкфурт
12:29 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Водночас Austrian Airlines вирішила продовжити припинення регулярних рейсів з 31 травня до 7 червня.

Німецька авіакомпанія Lufthansa планує з червня відновити рейси за маршрутом Київ-Франкфурт-на-Майні, повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, в період з 1 по 14 червня рейси Київ-Франкфурт планується виконувати 3 рази на тиждень по понеділках, середах і п'ятницях.

Повідомляється, що в першій половині червня авіакомпанії Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Eurowings) відновлять польоти по 106 німецьким і європейським напрямами. До кінця наступного місяця Lufthansa Group збільшить кількість напрямків до 180 по всьому світу і 1800 щотижневих рейсів в усіх напрямках.

У першій половині червня Lufthansa, зокрема, відновить рейси з Франкфурта в Ганновер, на Майорку, в Софію, Прагу, Біллунд, Ніццу, Манчестер, Будапешт, Дублін, Ригу, Краків, Бухарест і Київ. З Мюнхена - у Мюнстер/Оснабрюк, Зільт, Росток, Відень, Цюріх, Брюссель і на Майорку.

А також 19 далекомагістральних напрямків.

Також повідомляється, що Austrian Airlines вирішила продовжити припинення регулярних рейсів з 31 травня до 7 червня. Компанія вивчає можливість відновлення польотів в червні.

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Lufthansa, Німецька авіакомпанія, Київ-Франкфурт-на-Майні, відновити рейси за маршрутом.
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