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Літаки American Airlines залило піною в ангарі

Літаки American Airlines залило піною в ангарі
16:13 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Два літаки American Airlines виявилися залитими піною в ангарі в результаті спрацьовування системи пожежогасіння.

Різні джерела називають відразу два можливих місця інциденту - аеропорт Даллас/Форт-Уерт і О'Хара в Чикаго, повідомляє Аvianews.

"На опублікованих відео немає задимлення або полум'я, що може свідчити про помилкове спрацьовування системи безпеки", - наголошується у повідомленні.

Схожий інцидент через збій стався на початку травня в ангарі аеропорту Хітроу. Там піна вилилася на Boeing 777 British Airways, що знаходився на технічному обслуговуванні.

У сучасних ангарах встановлюють системи пожежогасіння, які розбризкують піну з різних точок.

Подібна технологія дозволяє швидко загасити полум'я і мінімізувати збиток в разі займання. Однак при помилковому спрацьовуванні потрібна ретельна перевірка систем літака, куди може потрапити піна, наприклад, ніш шасі і двигунів.

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American Airlines, Ангар, Літаки, Піна, Залило.
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