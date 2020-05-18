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Джек Ма залишить раду директорів основного інвестора Alibaba

Джек Ма залишить раду директорів основного інвестора Alibaba
14:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Засновник китайської корпорації Alibaba Джека Ма вийде з ради директорів одного з провідних стільникових операторів Японії Softbank.

Про це йдеться у документі компанії.

Як зазначається, Джек Ма офіційно залишить свою посаду 25 червня. Причина цього не повідомляється.

SoftBank планує запропонувати трьох нових кандидатів до ради директорів на щорічних зборах групи 25 червня.

Компанія пропонує призначити в правління фінансового директора SoftBank Йошиміцу Гото, виконавчого директора Cadence Design Systems Ліп-Бу Тана та професора Waseda Business School Юко Кавамото.

Крім того, SoftBank заявив, що рада директорів затвердила другий транш покупок акцій на суму 500 млрд єн ($4,7 млрд), щоб підтримати ціну акцій групи, оскільки наразі ціни на них коливаються, пише АР.

SoftBank є основним інвестором в Alibaba. Джек Ма, який приєднався до правління SoftBank у 2007 році, має тісні стосунки із засновником SoftBank та виконавчим директором Масайосі Сон.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року Джек Ма пішов з поста голови ради директорів Alibaba. Мільярдер залишає керівні посади, щоб займатися благодійністю в сфері освіти.

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SoftBank, Джек Ма, Alibaba.
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