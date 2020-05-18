Керівництво "Української залізничної швидкісної компанії" усунули від роботи

Новини Бізнесу:За словами Юрика, "Укрзалізниця" швидко перезапустить відбір постачальника харчування для швидкісних поїздів.

Керівництво філії «Укрзалізниці» - «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) усунуто від роботи.

Про це повідомив виконувач обов'язків керівника «Укрзалізниці» Іван Юрик на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Кілька годин тому ухвалив рішення усунути керівництво філії «Укрзалізниці» - «Українська залізнична швидкісна компанія» від роботи. На жаль, добропорядність - не завжди головні чесноти окремих «працівників» компанії», - написав він.

За словами Юрика, «Укрзалізниця» швидко перезапустить відбір постачальника харчування для швидкісних поїздів.

«Стосовно попередніх відборів проводиться службова перевірка департаментом безпеки. Але вже зрозуміло, що вони були організовані неправильно. При проведенні аукціону ми врахуємо ті недоліки, які на сьогодні стали очевидними. Адже, крім доходу для «Укрзалізниці», нам важливо забезпечити належний рівень сервісу пасажирам. Особисто проконтролюю, аби конкурс проводився відповідно до чинного законодавства і максимально публічно. Упевнений, що в результаті «Укрзалізниця» отримає вигідні умови співпраці, а наші клієнти-пасажири - якісну продукцію і високий рівень сервісу», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня в «Укрзалізниці» відбувся аукціон з визначення майбутнього постачальника харчування для пасажирів "Інтерсіті" та "Інтерсіті +". Перемогу в конкурсі здобула маловідома компанія "Грінед", яка запропонувала на аукціоні щомісячну винагороду УЗШК у розмірі 4,025 млн грн, що лише на 25 тис. грн. більше, ніж у найближчого конкурента - компанії "Вог Кафе", яка надавала послуги харчування пасажирам УЗШК з 2016 року. Конкурс з визначення постачальника послуг харчування для пасажирів "Інтерсіті" був оголошений ще наприкінці минулого року.