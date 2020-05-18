Apple відновлює роботу магазинів по всьому світу

Новини Бізнесу:Американська корпорація Apple відновлює роботу мережі власних торгівельних точок, що були закриті на карантин. Наразі відкрито понад 100 крамниць у всьому світі.

Про це повідомляє Applesfera.

"Apple працює над відновленням роботи крамниць у всьому світі, що вже було зроблено більш ніж 100 закладами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила очільниця роздрібної мережі Apple Дейрдре О'Браєн, у Німеччині та Китаї минулого тижня відновили роботу всі торговельні заклади компанії.

При цьому Apple обмежує кількість своїх співробітників та прагне контролювати дотримання встановленої дистанції між відвідувачами. Також у компанії повідомили, що всі співробітники зобов'язані носити захисні маски, а відвідувачам без масок їх надаватимуть. Також гостям закладів Apple вимірюватимуть температуру.

Станом на середину дня понеділка 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 819 337, з них 316 961 летальний, одужало 1 864 266 осіб.