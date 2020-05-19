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"Нова пошта" запустила авіадоставку посилок із США та Китаю

"Нова пошта" запустила авіадоставку посилок із США та Китаю
14:23 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Компанія вже запустила 6 регулярних рейсів - п'ять до/з США та один до/з Китаю.

Оператор міжнародної експрес-доставки "Нова пошта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), що входить до групи компаній найбільшого українського оператора поштового зв'язку "Нова пошта", запустив регулярні авіарейси до/з США та Китаю.

Про це повідомила прес-служба "Нової пошти".

"Авіарейси на замовлення "Нова пошта Глобал" будуть виконуватися кілька разів на тиждень й доставляти як відправлення, що експортуються з України, так і у зворотному напрямку - покупки, які українці здійснюють в інтернет-магазинах цих країн. Спільно з партнерами вже запущено 6 регулярних рейсів - п'ять до/з США та один до/з Китаю", - сказано в повідомленні.

Зокрема, чотири рейси в напрямку "Варшава-Нью-Йорк-Варшава" здійснюють європейські авіакомпанії Lufthansa та LOT й один щотижневий прямий рейс "Київ-Нью-Йорк-Київ" - українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

Ще один щотижневий рейс з та до Китаю "Нова пошта Глобал" запустила у співпраці з компанією SkyUp.

Як повідомляв УНІАН, оператор міжнародної експрес-доставки "Нова пошта Глобал" протестував доставку посилок з інтернет-магазину AliExpress автомобільним транспортом.

У квітні "Нова пошта Глобал" розширила транспортні канали доставки посилок з Китаю внаслідок відкриття залізничного маршруту.

Довідка УНІАН. "Нова Пошта Глобал" (раніше "Нова пошта Інтернешнл") з 2015 року надає послуги міжнародної експрес-доставки, входить до групи компаній "Нова пошта". Компанія розвиває сервіс NP Shopping - доставку з інтернет-магазинів США, Китаю, Великобританії та Польщі. За 2019 рік компанія доставила 3,4 мільйона міжнародних посилок, що на 26% більше, ніж за 2018.

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Китай, США, Нова Пошта, Авиадоставка, Посилка.
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