Глава Disney йде з компанії після 25 років роботи заради TikTok

Про це повідомляє AFP.
«Багатий досвід Кевіна щодо створення успішного глобального бізнесу робить його надзвичайно корисним для нашої місії надихати на творчість користувачів у всьому світі», - йдеться у заяві засновника компанії ByteDance, яка володіє TikTok, Чжана Їміна.
У компанії Disney Маєр відповідав за запуск стримінгових сервісів ESPN+, Disney+ та інтеграцію Hulu. Також він сприяв стратегічним придбанням — купівлі студії 21st Century Fox.
У TikTok Маєр буде відповідати за глобальний розвиток і нагляд за корпоративними функціями.
«Я радий допомогти очолити наступний етап подорожі ByteDance», - заявив Маєр.
Як відомо, TikTok ー соцмедійний застосунок для створення та поширення відеофайлів та онлайн-трансляцій. Сервіс запущено у вересні 2016 року китайською компанією ByteDance, це найпопулярніша платформа для коротких відео в Азії, яка поширилася на інші частини світу і швидко набирає популярність.
Застосунок дозволяє користувачам створювати музичні, танцювальні, комедійні та інші відео тривалістю до 15 секунд. Кількість користувачів програми сягнула 500 млн зі 150 країн.