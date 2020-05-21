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Четвер, 21.05.2020
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"Укрзалізниця" готова до відновлення пасажирських перевезень з 1 червня

"Укрзалізниця" готова до відновлення пасажирських перевезень з 1 червня
11:50 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:20 травня Кабінет міністрів України затвердив графік запуску транспортного сполучення в Україні.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» готова до відновлення пасажирських перевезень з 1 червня 2020 року.

Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, про це сказав глава відомства Владислав Криклій під час інспекційного огляду станції "Київ-Пасажирський".

"Вже з 1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення у дальньому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції "Київ-Пасажирський" вже демонтовані МАФи, встановлена сучасна система відеоспостереження, повністю відремонтований приміський вокзал", - цитує прес-служба Криклія.

Зазначається, що «Укрзалізниця» завершила демонтаж 35 МАФів на Вокзальній площі та в конкорсі вокзалу.

«Під ліквідацію потрапили торгові території, на які закінчився термін оренди, в тому числі, точки продажу алкоголю на розлив. МАФи, які залишаться, будуть реконструйовані та приведені до єдиного стилю», - йдеться в повідомленні.

Також, за даними прес-служби, відремонтовано приміщення приміського вокзалу.

Відзначається, що на вокзалах станції "Київ-Пасажирський" посилені заходи безпеки і встановлена нова система відеоспостереження - 22 камери, які мають функцію розпізнавання обличчя.

«Це допоможе попередити крадіжки, а також дасть можливість правоохоронним органам відслідковувати правопорушників, які пересуваються потягами. Під час інспекційного огляду станції міністр підкреслив необхідність встановлення таких систем і на приміському вокзалі», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що Криклій оглянув ремонтні роботи на ескалаторі у вестибюлі Центрального вокзалу і доручив завершити їх в короткі терміни, а не до кінця року, як планувалося. «Ні про які глобальні реформи не може бути й мови, якщо ми більше року ремонтуємо ескалатор", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Кабінет міністрів України затвердив графік запуску транспортного сполучення в Україні. Згідно з графіком з 22 травня будуть відновлені регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному і міжнародному сполученні.

З 25 травня будуть запущені перевезення пасажирів у метро, а з 1 червня - залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому та міжобласному сполученні. Також з 1 червня - міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом. З 15 червня - прийняття і відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

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Укрзалізниця, График, Запуск, 1 червня, Пасажирські перевезення.
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