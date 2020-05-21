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Instagram посилює боротьбу з музичним піратством

Instagram посилює боротьбу з музичним піратством
17:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Соціальна мережа Instagram посилює боротьбу з музичним піратством під час прямих трансляцій на власній платформі.

Про це повідомляє компанія у власному блозі.

«Ми знаємо, що переривання прямої трансляції або відключення деяких частин вашого відео через музикальні фрагменти може бути недоречним. Щоб мінімізувати ці перерви та запобігти плутанині навколо використання аудіоматеріалів, ми покращуємо наші сповіщення», - заявили в Instagram.

У соцмережі додали, що ці оновлені сповіщення спрямовані на те, аби звернути увагу користувачів, що під час прямої трансляції або у завантаженому відео можуть знаходитися музикальні уривки, що порушують правила платформи в частині музикального піратства.

Як наголосили у компанії, нові сповіщення будуть чіткішими для користувачів, і з’являтимуться раніше, аби користувачі власноруч змогти скорегувати аудіоматеріали, щоб у відео не було більше перерв або їх взагалі не було заблоковано через порушення внутрішніх правил платформи.

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Все по темі:

Instagram, Боротьба, Соціальна мережа, Музичне піратство.
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