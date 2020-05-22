Повернутися до офісу або поновити офлайн-роботу готові 35% компаній

Новини Бізнесу:В Україні 69% опитаних компаній готові поновити офлайн-роботу або ж повернутися до офісу у травні-червні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Європейської бізнес асоціації.

"Так, більшість з опитаних компаній готові відновити офлайн-роботу або ж повернутися до офісу вже найближчим часом – 35% у травні та 34% - у червні. До того ж, 16% опитаних повідомили, що вже відновили роботу або ж зовсім не припиняли її на період карантину у зв’язку з особливостями діяльності компанії. Ще 15% не планують поки повернення до офісу або ще не визначилися з остаточною датою", - йдеться в повідомленні.

У контексті організації роботи в офісі 42% планують впровадити гнучкий або позмінний графік роботи, ще 13% рекомендуватимуть своїм працівникам продовжувати роботу з дому. До поетапного виходу на роботу, починаючи з 25% працівників в офісі з можливим збільшенням до 50% готуються 20% компаній. Ще 17% підприємств готові до виходу 50% співробітників з перших тижнів з можливим розширенням до 75%.

Базуючись на досвіді останніх декількох місяців, 62% директорів повідомили, що розглядають варіант повної чи часткової зміни режиму роботи на віддалений на постійній основі. Більшість з них готові дозволити до 50% персоналу працювати віддалено. Більшості компаній вдалося зберегти заробітну плату працівникам у незмінному вигляді – про це повідомили 62% респондентів. Скорочення заробітної плати торкнулося 23% компаній, водночас 7% збільшили заробітну плату для деяких категорій працівників. Ще у 3% випадків деякі категорії працівників пішли в неоплачувану відпустку.

Зберегти персонал компанії у незмінному складі вдалося 82% бізнесів, а 8% навіть зараз шукають нових працівників. Відповідно, 11% компаній були вимушені скоротити свій штат.

Якщо говорити про фінансові результати двох місяців карантину, то більшість бізнесів повідомляють про втрати. Так, 36% опитаних зазнали до 20% втрат від доходів, ще 28% – на рівні 20-50%, і 18% – 50-75% втрат від доходів. Тільки 11% повідомили, що жодних змін не відбулося, а 3% змогли збільшити дохід до 20%.

Щоб досягнути докарантинного рівня розвитку, на думку 20% підприємців знадобиться шість місяців, а для 39% – близько одного року. Ще 17% знадобиться два роки, а 7% – більше двох років. Ще 10% не можуть спрогнозувати необхідний час на відновлення, а 4% не втратили темпи розвитку за час карантину.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

20 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня цього року.