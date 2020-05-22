Скачать
П'ятниця, 22.05.2020
Зеленський підписав закон про нові правила оподаткування для бізнесу
Зеленський підписав закон про нові правила оподаткування для бізнесу
Число жертв тропічного циклону "Ампан" в Індії збільшилося до 72 осіб
Число жертв тропічного циклону "Ампан" в Індії збільшилося до 72 осіб
Леброн Джеймс разом з гравцями Лейкерс проводить закриті тренування
Леброн Джеймс разом з гравцями Лейкерс проводить закриті тренування
У Сонячній системі виявили новий вид загадкових космічних тіл
У Сонячній системі виявили новий вид загадкових космічних тіл

Повернутися до офісу або поновити офлайн-роботу готові 35% компаній

Повернутися до офісу або поновити офлайн-роботу готові 35% компаній
14:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:В Україні 69% опитаних компаній готові поновити офлайн-роботу або ж повернутися до офісу у травні-червні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Європейської бізнес асоціації.

"Так, більшість з опитаних компаній готові відновити офлайн-роботу або ж повернутися до офісу вже найближчим часом – 35% у травні та 34% - у червні. До того ж, 16% опитаних повідомили, що вже відновили роботу або ж зовсім не припиняли її на період карантину у зв’язку з особливостями діяльності компанії. Ще 15% не планують поки повернення до офісу або ще не визначилися з остаточною датою", - йдеться в повідомленні.

У контексті організації роботи в офісі 42% планують впровадити гнучкий або позмінний графік роботи, ще 13% рекомендуватимуть своїм працівникам продовжувати роботу з дому. До поетапного виходу на роботу, починаючи з 25% працівників в офісі з можливим збільшенням до 50% готуються 20% компаній. Ще 17% підприємств готові до виходу 50% співробітників з перших тижнів з можливим розширенням до 75%.

Базуючись на досвіді останніх декількох місяців, 62% директорів повідомили, що розглядають варіант повної чи часткової зміни режиму роботи на віддалений на постійній основі. Більшість з них готові дозволити до 50% персоналу працювати віддалено. Більшості компаній вдалося зберегти заробітну плату працівникам у незмінному вигляді – про це повідомили 62% респондентів. Скорочення заробітної плати торкнулося 23% компаній, водночас 7% збільшили заробітну плату для деяких категорій працівників. Ще у 3% випадків деякі категорії працівників пішли в неоплачувану відпустку.

Зберегти персонал компанії у незмінному складі вдалося 82% бізнесів, а 8% навіть зараз шукають нових працівників. Відповідно, 11% компаній були вимушені скоротити свій штат.

Якщо говорити про фінансові результати двох місяців карантину, то більшість бізнесів повідомляють про втрати. Так, 36% опитаних зазнали до 20% втрат від доходів, ще 28% – на рівні 20-50%, і 18% – 50-75% втрат від доходів. Тільки 11% повідомили, що жодних змін не відбулося, а 3% змогли збільшити дохід до 20%.

Щоб досягнути докарантинного рівня розвитку, на думку 20% підприємців знадобиться шість місяців, а для 39% – близько одного року. Ще 17% знадобиться два роки, а 7% – більше двох років. Ще 10% не можуть спрогнозувати необхідний час на відновлення, а 4% не втратили темпи розвитку за час карантину.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

20 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня цього року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Опитування, Українці, Адаптивний карантин, Повернення в офіс, Оффлайн робота.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 20148 випадків коронавірусної хвороби
02 Циклон "Амфан" в Індії та Бангладеш: уже понад 80 загиблих
03 Християни східного обряду святкують “весняного” Миколая
04 Шість університетів з України ввійшли до списку найкращих вишів у світі
05 Кім Чен Ин не з'являвся на публіці три тижні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Кривому Розі викрили порностудію
У Кривому Розі викрили порностудію
Україна отримала від Азербайджану гуманітарний вантаж
Україна отримала від Азербайджану гуманітарний вантаж
Авіакатастрофа у Пакистані: посольство перевіряє, чи були на борту українці
Авіакатастрофа у Пакистані: посольство перевіряє, чи були на борту українці
Зірку &quot;Гаррі Поттера&quot; Руперта Грінта уперше &quot;спіймали&quot; з новонародженою донькою
Зірку "Гаррі Поттера" Руперта Грінта уперше "спіймали" з новонародженою донькою
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся