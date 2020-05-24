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Представники України та Енергоспівтовариства обговорили стабілізацію українського енергоринку

Представники України та Енергоспівтовариства обговорили стабілізацію українського енергоринку
13:08 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМУ.

В.о. Міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець провела відеоконференцію з директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янезом Копачем і обмінялася з ним думками щодо питань поточної співпраці та шляхів стабілізації ситуації в енергетичній сфері.

Так, Буславець відзначила підтримку України Секретаріатом Енергетичного Співтовариства на шляху створення повноцінного ринку електроенергії відповідно до енергетичного законодавства ЄС.

"Я впевнена, що тільки повне приведення українського законодавства у відповідність з європейськими нормами та стандартами створить сприятливі умови інтеграції енергетичних ринків України та ЄС", - наголосила Буславець.

Також в.о. Міністр поділилась змінами у Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

"Ми знаємо, що пакет документів про перехід до фінансової системи ПСО (покладання спеціальних обов’язків), погоджений з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, був готовий ще перед запуском нової моделі ринку електричної енергії в липні 2019 року. Але тоді Кабінет Міністрів обрав інший механізм ПСО, який негативно вплинув на функціонування ринку. Сьогодні, враховуючи складну ситуацію на енергетичному ринку України, перехід до фінансової моделі ПСО, на жаль, потребує додаткового часу та буде проходити поступово. Тому ми запропонували тимчасове рішення, яке буде діяти до моменту запровадження фінансового механізму ПСО", - пояснила Буславець.

В.о. Міністра запевнила директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства, що вона повністю розділяє позицію Енергетичного Співтовариства щодо запровадження фінансового механізму покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії.

Вона також запевнила, що всі пропозиції, надані співтовариством, будуть опрацьовані в рамках Робочої групи з розробки фінансової моделі ПСО, яка створена за участі представників КМУ, Мінекоенерго, НКРЕКП, НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", Товарної Біржі "Українська енергетична біржа", ДП "Гарантований покупець", USAID та Федерації роботодавців ПЕК.

"Я впевнена, що і Міністерство, і НКРЕКП, на яку покладено функції інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства про можливі наслідки для конкуренції на ринку електричної енергії України від змін нормативно-правових актів, обов’язково проінформують Вас про напрацювання Робочої групи", - запевнила в.о. Міністра.

Нагадаємо, що у травні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів знизилась до 2,3 грн за кубометр, що на 21% менше порівняно з квітнем 2020 року.

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Стабилизация, Україна, Енергоспівтовариство, Енергоринок.
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