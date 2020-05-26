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TikTok випередив YouTube і Netflix за прибутком від покупок у додатку

TikTok випередив YouTube і Netflix за прибутком від покупок у додатку
14:04 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:На покупках у додатках, показники TikTok і Douyin за місяць збільшилися в десять разів до 78 мільйонів доларів.

TikTok і його китайський клон Douyin зайняли в квітні перше місце по покупкам всередині додатків, згідно з даними Sensor Tower, які не враховують ігри і рекламу.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Bloomberg.

На покупках у додатках, показники TikTok і Douyin за місяць збільшилися в десять разів до 78 мільйонів доларів, випередивши YouTube, Tinder і Netflix, які роблять ставку на платні підписки.

На другому місці в рейтингу опинився YouTube, виручка якого склала майже 76 млн доларів США. У першу п'ятірку також увійшли Tinder, Disney + і відеосервіс Tencent Video.

У Douyin користувач через внутрішню валюту може підтримувати авторів вподобаного контенту.

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YouTube, Покупки, Netflix, TikTok, Прибуток.
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