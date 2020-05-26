TikTok випередив YouTube і Netflix за прибутком від покупок у додатку

Новини Бізнесу:На покупках у додатках, показники TikTok і Douyin за місяць збільшилися в десять разів до 78 мільйонів доларів.

TikTok і його китайський клон Douyin зайняли в квітні перше місце по покупкам всередині додатків, згідно з даними Sensor Tower, які не враховують ігри і рекламу.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Bloomberg.

На покупках у додатках, показники TikTok і Douyin за місяць збільшилися в десять разів до 78 мільйонів доларів, випередивши YouTube, Tinder і Netflix, які роблять ставку на платні підписки.

На другому місці в рейтингу опинився YouTube, виручка якого склала майже 76 млн доларів США. У першу п'ятірку також увійшли Tinder, Disney + і відеосервіс Tencent Video.

У Douyin користувач через внутрішню валюту може підтримувати авторів вподобаного контенту.