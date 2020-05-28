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Укрзалізниця з 1 червня запустить 42 поїзди

Укрзалізниця з 1 червня запустить 42 поїзди
10:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:АТ "Укрзалізниця" технічно готова розпочати пасажирське сполучення і з 1 червня запустить 42 пасажирські потяги.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Укрзалізниця технічно готова розпочати пасажирське сполучення. До запуску з 1 червня готові 42 поїзди, їх кількість може бути збільшена", - написав Криклій.

Він нагадав, що коли і які рейси можуть розпочатися, визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідні рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення.

Криклій зазначив, що на сьогодні є рішення обласних комісій щодо відновлення сполучення у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях. Обласні комісії Чернівецької та Закарпатської областей не дозволили відновлення руху, а обласні комісії Тернопільської та Хмельницької областей дозволили запустити тільки приміське сполучення. За словами міністра, інші регіони ухвалять рішення додатково протягом 28-30 травня.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" з 26 травня розпочала продаж квитків на пасажирські поїзди, які почнуть курсувати з 1 червня.

В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

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