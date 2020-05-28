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Boeing поновлює виробництво літаків 737 MАХ

Boeing поновлює виробництво літаків 737 MАХ
12:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Авіабудівний концерн Boeing вирішив поновити виробництво літаків 737 MAX, що було призупинене після двох катастроф машин цієї моделі, внаслідок яких загинуло 346 осіб.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Ми постійно вдосконалюємо нашу виробничу систему і робимо її ще сильнішою… Ці ініціативи є наступним кроком у створенні оптимального середовища для складання 737 MAX», - сказав віцепрезидент компанії і генеральний менеджер програми 737 Волт Одішо.

Як зазначили у компанії, під час тимчасового припинення виробництва механіки та інженери працювали над удосконаленням та стандартизацією робочих пакетів на кожній позиції.

У корпорації стверджують, що програма 737 буде поступово нарощувати виробництво в цьому році.

Як повідомляв Укрінформ, обмеження на польоти лайнерів Boeing 737 Max були введені у березні 2019 року після двох авіакатастроф, у яких загинули 346 людей. Це завдало шкоди авіаційній галузі у глобальних масштабах та посилило кризу для аерокосмічного виробника Сполучених Штатів.

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Boeing, 737 МАХ, Авіабудівний концерн.
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