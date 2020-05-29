"Укртелеком" повідомляє про технічний збій у мережах у всіх регіонах України

Новини Бізнесу:"Укртелеком" повідомляє про технічний збій обладнання в мережі у деяких абонентів у всіх регіонах України.

"Укртелеком" повідомляє про технічний збій обладнання в мережі у деяких абонентів у всіх регіонах України.

"У зв'язку з технічним збоєм обладнання в мережі у деяких абонентів у всіх регіонах України фіксуються проблеми з авторизацією. Фахівці компанії займалися усуненням наслідків збою вночі і вже відновили сервіс для частини абонентів. Ми робимо все можливе для якнайшвидшого відновлення роботи послуги для всіх абонентів", - повідомляється на сторінці компанії у Facebook у п'ятницю вранці.

При цьому в "Укртелекомі" додали, що у зв'язку з тим, що проблема має індивідуальних характер для кожної області, її оперативне вирішення ускладнюється.

У свою чергу директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов зазначив на своїй сторінці у Facebook, що проблема лише з інтернетом, фіксована телефонія та мобільний зв'язок працюють нормально.

"Розумію, що це дуже незручно для клієнтів і прошу нас зрозуміти та пробачити", - додав він.