Google переніс презентацію Android 11 через протести в США

Новини Бізнесу:Компанія Google перенесла презентацію бета-версії операційної системи Android 11 через протести в США.

"Ми раді розповісти вам більше про систему Android 11, але зараз не час святкувати. Ми перенесли презентацію бета-версії, запланованої на 3 червня. Незабаром ми повідомимо вам докладніше про це", - повідомили в Google.

Нагадаємо, щонайменше в 30 містах США спалахнули протести через загибель афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейського. Зокрема акції пройшли в Нью-Йорку, Вашингтоні, Лос-Анджелесі та Детройті. Демонстранти також вийшли на вулиці в Колорадо, Джорджії, Іллінойсі, Айові, Індіані, Кентуккі, Луїзіані, Массачусетсі, Мічигані, Міннесоті, Неваді, Північній Кароліні, Огайо, Техасі та Вірджинії. Поліція повідомила про затримання понад 400 осіб.

Протести почалися після того, як під час затримання один з поліціянтів Міннеаполіса (штат Міннесота) повалив 46-річного Джорджа Флойда на асфальт обличчям вниз і став йому коліном на шию. У такому положенні Флойд провів близько семи хвилин, повторюючи: «Не можу дихати». Згодом чоловік помер у реанімації, а відео його затримання потрапило в інтернет. Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь в затриманні Флойда, заарештований.

У Міннеаполісі після смерті Джорджа Флойда 26 травня розпочались протести, які спочатку проходили мирно. На наступний день протести перетворилися на заворушення, грабежі й підпали магазинів. 28 травня поліція остаточно втратила контроль над містом - ввечері в цей день учасники протесту розгромили та підпалили 3-й відділок поліції. В результаті губернатор Міннеаполіса Тім Уолз прийняв рішення залучити в місті Національну гвардію США і ввести режим надзвичайної ситуації.

Ряд міст також ввели комендантську годину через протести. Також губернатори кількох штатів звернулися за допомогою до Нацгвардії.