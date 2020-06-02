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Відділення Укрпошти повернулися на докарантинний графік роботи

Відділення Укрпошти повернулися на докарантинний графік роботи
11:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Відділення "Укрпошти" по всій Україні відновили свою роботу за звичним докарантинним графіком, проте із збереженням всіх протиепідеміологічних заходів безпеки.

Про це Укрінформ повідомили в пресслужбі поштового оператора.

"З 1 червня всі відділення Укрпошти по всій Україні вже працюють за звичним докарантинним графіком. Послуги з переадресації та зберігання поштових відправлень залишаються безкоштовними до 3 червня, надалі розраховуватимуться за стандартним тарифом. Також відновлена плата за доставку грошових переказів «З картки додому»", - зазначили в "Укрпошті".

У компанії підкреслили, що в усіх відділеннях й надалі діятимуть ті ж правила обслуговування та дотримання посилених санітарних норм, що і раніше: клієнти та працівники мають носити засоби особистого захисту, користуватись антисептиком та зберігати дистанцію.

Крім того, усі рекомендовані відправлення листоноші вручатимуть особисто.

Також, Укрпошта зберігає можливість обслуговування вдома через листонош, щоб отримати пенсію та соціальні виплати, сплатити комунальні платежі, замовити ліки, оформити передплату, отримати поштовий переказ «З картки додому», замовити продукти та інші товари широкого вжитку, купити товари з інтернет-магазинів.

Залишається безкоштовною й доставка ліків по всій Україні. Загалом за період карантину компанія вже здійснила близько 20 тис. доставок лікарських засобів.

Як повідомляв Укрінформ, за І квартал 2020 року чистий дохід Укрпошти становив 2,1 млрд грн, що на 12,3% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Загальні доходи компанії за вказаний період становили майже 2,25 млрд грн, чистий прибуток – 89,5 млн грн.

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Робота, Укрпошта, Віділення.
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