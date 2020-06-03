Сервіс "Google для некомерційних організацій" розпочав роботу в Україні

Новини Бізнесу:Американська Google, що входить до холдингу Alphabet Inc., відкрила сервіс "Google для некомерційних організацій" для використання в Україні.

"Ми хочемо не лише показати вам, що це за сервіс і яким він буде, а й провести серію семінарів із тренінгами, як використовувати продукти, які входять до пакета "Google для некомерційних організацій" в Україні", - сказав під час онлайн-презентації програми директор з бізнес-операцій Google у Східній Європі Дмитро Шоломко.

У рамках сервісу українським некомерційним організаціям будуть доступні: G Suite для некомерційних організацій, Google Ad Grants, YouTube для некомерційних організацій, а також "Google Планета Земля" та "Google Карти".

Для того щоб скористатися "Google для некомерційних організацій", необхідно підтвердити, що організація відповідає всім вимогам для отримання доступу (бути зареєстрованими згідно з українським законодавством: як благодійна організація, громадське об'єднання, релігійна організація або міжнародна некомерційна організація) і подати заявку на створення акаунта Google для некомерційних організацій. Коли некомерційний статус організації буде підтверджено, Google надасть можливості для некомерційного використання сервісів компанії.

Google запустив програму "Google для некомерційних організацій" у 2011 році і працює майже в 50 країнах, проте до сьогодні вона не була доступна в Україні.