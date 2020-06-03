Скачать
Середа, 03.06.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 24823 випадки коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 24823 випадки коронавірусної хвороби
Ізраїль випробував у відкритому морі надточну балістичну ракету (Відео)
Ізраїль випробував у відкритому морі надточну балістичну ракету (Відео)
Ліон викупив форварда Вільярреала Екамбі за 11,5 млн євро
Ліон викупив форварда Вільярреала Екамбі за 11,5 млн євро
Петрів піст 2020 – дата, що можна та не можна їсти
Петрів піст 2020 – дата, що можна та не можна їсти

Сервіс "Google для некомерційних організацій" розпочав роботу в Україні

Сервіс "Google для некомерційних організацій" розпочав роботу в Україні
12:27 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Американська Google, що входить до холдингу Alphabet Inc., відкрила сервіс "Google для некомерційних організацій" для використання в Україні.

"Ми хочемо не лише показати вам, що це за сервіс і яким він буде, а й провести серію семінарів із тренінгами, як використовувати продукти, які входять до пакета "Google для некомерційних організацій" в Україні", - сказав під час онлайн-презентації програми директор з бізнес-операцій Google у Східній Європі Дмитро Шоломко.

У рамках сервісу українським некомерційним організаціям будуть доступні: G Suite для некомерційних організацій, Google Ad Grants, YouTube для некомерційних організацій, а також "Google Планета Земля" та "Google Карти".

Для того щоб скористатися "Google для некомерційних організацій", необхідно підтвердити, що організація відповідає всім вимогам для отримання доступу (бути зареєстрованими згідно з українським законодавством: як благодійна організація, громадське об'єднання, релігійна організація або міжнародна некомерційна організація) і подати заявку на створення акаунта Google для некомерційних організацій. Коли некомерційний статус організації буде підтверджено, Google надасть можливості для некомерційного використання сервісів компанії.

Google запустив програму "Google для некомерційних організацій" у 2011 році і працює майже в 50 країнах, проте до сьогодні вона не була доступна в Україні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Робота, Сервис, Американська Google, некомерційні організації, В Україні.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Залишився тільки один хворий: Нова Зеландія майже перемогла коронавірус
02 Протести у США: демонстранти напали на українську журналістку
03 Путін підписав наказ про використання ядерної зброї
04 6 райських куточків, де можна жити за копійки
05 Протести в США: губернатор Міннесоти обіцяє "зруйнувати покоління системного расизму"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Депутата Запорізької міськради затримали на хабарі у 12 тис. доларів
Депутата Запорізької міськради затримали на хабарі у 12 тис. доларів
Італія відкрила кордони для туристів
Італія відкрила кордони для туристів
Рада зробила крок до підвищення штрафів пішоходам
Рада зробила крок до підвищення штрафів пішоходам
Картину Айвазовського продали за майже $3 мільйони
Картину Айвазовського продали за майже $3 мільйони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся