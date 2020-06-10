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Авіакомпанія Wizz Air планує літати з Києва і Львова до Чехії

Авіакомпанія Wizz Air планує літати з Києва і Львова до Чехії
13:44 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:Місто Пардубіце розташоване на сході Чехії, за 96 км від чеської столиці.

Угорська авіакомпанія Wizz Air планує літати з Києва та Львова в чеське місто Пардубіце.

Про це пише Європейська правда з посиланням на чеське видання Zdopravy.

На початку червня Wizz Air подав заявку до Міністерства транспорту Чехії на виконання щоденних рейсів зі Львова в Пардубіце. В березні компанія вже отримала дозвіл на виконання рейсів в Пардубіце із Києва, але поки не розпочинала польоти.

"Авіаперевізник має можливість розпочати діяльність за певним маршрутом протягом шести місяців після прийняття рішення про надання прав на діяльність, та набрання ним законної сили, тобто до вересня цього року", - заявив прессекретар Міністерства транспорту Франтишек Джемелка.

Також зазначається, що керівництво аеропорту Пардубіце заявило на засіданні міської ради, що веде переговори з Wizz Air. Для аеропорту, який не мав достатнього трафіку навіть під час пікового буму, прихід відомого перевізника може бути хорошим економічним стимулом.

Наразі Wizz Air літає тільки із Праги. Місто Пардубіце розташоване на сході Чехії, за 96 км від чеської столиці.

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До коронавірусної кризи рейси із Києва в Пардубіце виконувала українська авіакомпанія SkyUp Airlines.

У березні Державіаслужба України запропонувала авіаційній владі Чехії збільшити існуючу квоту на польоти на лінії Київ-Прага до 17 рейсів в тиждень.

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Чехия, Авиакомпания, Wizz Air, Львів, Авіаперельоти.
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