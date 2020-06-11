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Авіакомпанія Ryanair планує з 1 липня відновити регулярні авіарейси з України
Авіакомпанія Ryanair планує з 1 липня відновити регулярні авіарейси з України

Авіакомпанія Ryanair планує з 1 липня відновити регулярні авіарейси з України

Авіакомпанія Ryanair планує з 1 липня відновити регулярні авіарейси з України
15:57 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash
Зазначається, що українці зможуть відвідати багато країн, включаючи Грецію, Кіпр та Іспанію. Про це повідомила прес-служба компанії.

Найбільший європейський лоукостер - ірландська авіакомпанія Ryanair планує з 1 липня відновити понад 20 регулярних рейсів з України в рамках літнього розкладу на 2020 рік.

"Оскільки Україна відновила міжнародні рейси, Ryanair закликає відпочивальників почати планувати літній відпочинок і зазначає, що Європа успішно долає один із найскладніших періодів. Деякі маршрути також будуть доступні з останнього тижня червня", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, українці зможуть відвідати багато країн, включаючи Грецію, Кіпр та Іспанію.

"Ryanair радий оголосити, що відновить понад 20 маршрутів до/з України, починаючи з 1 липня 2020 року, в рамках нашого графіка на літо 2020 року. Ми пишаємося тим, що обслуговуємо 4 аеропорти в Україні, і ми з нетерпінням чекаємо на возз'єднання друзів і сімей і залучення тисяч туристів, що допоможе піднести економіку регіону та захистити тисячі робочих місць", - цитує прес-служба менеджера з продажу і маркетингу в Центральній і Східній Європі та на Балканах авіакомпанії Ryanair Ольгу Павлонку.

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Раніше Ryanair відкрила продажі на рейси з України до Італії. Відповідно до системи бронювання на сайті авіакомпанії, з 6 липня заплановано відкриття рейсів до Італії з чотирьох міст України - Києва, Львова, Харкова та Одеси.

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Авиакомпания, Ryanair, Авіарейси.
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