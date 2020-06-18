SkyUр закрила продаж квитків за більшістю напрямків до 15 липня включно

Авіакомпанія SkyUp Airlines (Київ) закрила продаж квитків за більшістю напрямків до 15 липня 2020 року включно, повідомили в прес-службі авіаперевізника в четвер.

"На сьогодні з боку Греції, а також з боку інших країн ЄС не підтверджено інформацію про готовність приймати рейси з України. У зв'язку з цим авіакомпанія SkyUp закрила продаж квитків за напрямками до цих країн до 15 липня 2020 року включно", - розповіли в SkyUp, уточнивши, що інформація може змінюватися у будь-який час у зв'язку з розвитком ситуації з коронавірусом.

Пасажирам скасованих рейсів пропонується безкоштовна заміна дати квитка незалежно від правил тарифу, повернення коштів, згідно з правилами тарифу, і промокод на 120% від суми бронювання.

В авіакомпанії зазначають, що інформують пасажирів про скасовані рейси шляхом смс та e- mail-повідомлень.