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В аеропорту "Бориспіль" встановили лабораторію з тестами на наявність коронавірусу

В аеропорту "Бориспіль" встановили лабораторію з тестами на наявність коронавірусу
14:49 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина facebook.com
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) встановила в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська обл.) першу лабораторію, яка робить ПЛР-тести і тести на антитіла.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) встановила в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська обл.) першу лабораторію, яка робить ПЛР-тести і тести на антитіла.

Президент авіакомпанії Євген Дихне на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю уточнив, що наразі лабораторію використовуватимуть для тестування екіпажів МАУ, проте вона також зможе забезпечити і потреби пасажирів, що відлітають або прилітають, якщо відповідної довідки вимагатиме країна прильоту.

"Наприклад, Туніс, з яким скоро буде відновлено авіасполучення, дозволяє вільний перетин кордону з наявністю тесту ПЛР", - додав він.

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Дихне розповів, що ПЛР-тест нині має найвищу специфічність і чутливість на відміну від експрес-тестів. Матеріалом для аналізу є мазок з глибокої частини горла, а час виконання аналізу - три години. При цьому можливе одночасне завантаження лабораторії - 96 зразків.

Крім того, за його словами, лабораторія також передбачає опцію термінового ПЛР-тесту одного окремого зразка протягом 40 хвилин і тестування на антитіла до SARS-CoV-2, що дає змогу визначити перенесену інфекцію та наявність імунітету (матеріал тесту - кров з вени, швидкість - 86 тестів за годину).

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Все по темі:

МАУ, Бориспіль, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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