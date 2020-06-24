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Авіакомпанія "SkyUp" відновить рейси з Харкова 29 червня

Авіакомпанія "SkyUp" відновить рейси з Харкова 29 червня
18:56 Сьогодні Телеграф Укринформ facebook.com
SkyUp Airlines відновить рейси з Харкова 29 червня. Про це кореспонденту Укрінформа повідомили у пресслужбі аеропорту.

"Першим 29 червня стартує рейс Харків-Київ, польоти щодня, крім неділі", - зазначили у прес-службі.

У червні, додали у прес-службі, з Києва можна буде полетіти до Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя: "Рейси будуть виконуватися також і в зворотному напрямку. Вартість квитків стартує від 500 грн в один бік без багажу".

"Новинкою сезону стане розширення програми міжрегіональних польотів. Так, у липні стартують рейси між Харковом і Львовом, Харковом і Одесою, Львовом і Одесою, а також Львовом і Херсоном. Рейси виконуватимуться 3-4 рази на тиждень залежно від напрямку", - додали в прес-службі.

Щодо міжнародної польотної програми, то, сказали у пресслужбі, зараз вона ще уточнюється.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня аеропорт "Харків" відновив після карантину авіасполучення з Мінськом та Будапештом. Польоти до Мінська здійснюються двічі на тиждень - у понеділок і п’ятницю, із 4 липня до розкладу додадуться рейси по суботах. Вартість квитка стартуватиме від 2337 грн. До Будапешту, то рейси відбуватимуться щоденно, мінімальна вартість квитка у червні - від 579 грн (тільки з ручним багажем).

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При цьому пасажири зобов’язані пройти температурний скриніг, та обов’язкову 14-денну самоізоляцію за допомогою програми "Дій вдома". Іноземні пасажири повинні мати медичну страховку, яка покриває лікування Covid-19.

15 червня міжнародний аеропорт "Харків" прийняв з Києва перший після карантину рейс української авіакомпанії "Роза ветров".

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Харьков, SkyUp.

Автор:

Телеграф
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