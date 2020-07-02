Всьому виною COVID-19: Airbus готується до глобального скорочення

Одна з найбільших авіабудівних компаній у світі Airbus планує скоротити понад 15 тисяч робочих місць до кінця літа 2021 року, таким чином адаптувавши свої глобальні робочі ресурси та змінивши масштаби діяльності в області комерційної авіації у відповідь на кризу COVID-19. Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що вже розпочався інформаційно-консультаційний процес з партнерами з метою досягнення домовленостей щодо імплементації планів вже з осені 2020 року.

"На тлі безпрецедентної кризи зниження активності у сфері комерційної авіації склало близько 40% за останні місяці. Обсяги виробництва комерційних літаків були адаптовані відповідно до цих умов. Airbus вдячна за підтримку уряду, яка дозволила компанії обмежити ці необхідні заходи з адаптації. Проте, очікується, що авіаперевезення не відновляться до докоронавірусного рівня до 2023 року і, можливо, навіть до 2025 року. Тому Airbus змушена вжити додаткових заходів, щоб відповідати ситуації постпандемії COVID-19 в галузі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після глибокого аналізу попиту клієнтів, який проводили протягом останніх місяців, Airbus вважає за необхідне адаптувати свої глобальні робочі ресурси до умов COVID-19 приблизно так: 5000 робочих місць у Франції, 5100 робочих місць у Німеччині, 900 робочих місць в Іспанії, 1700 робочих місць у Великобританії, 1300 робочих місць на інших світових базах Airbus.

Деталі цього плану адаптації COVID-19 будуть опрацьовані разом з соціальними партнерами.

"Airbus зіткнувся з найважчою кризою, в якій будь-коли опинялася галузь", - заявив головний виконавчий директор компанії Гійом Форе (Guillaume Faury). "Заходи, які ми застосовували до цього часу, дали нам можливість пережити первісне потрясіння від цієї глобальної пандемії. Тепер ми повинні гарантувати підтримку своєї компанії та виходити з кризи здоровий, глобальний аерокосмічний лідер, пристосовуючись до вимог наших клієнтів. Щоб протистояти цій дійсності, ми повинні зараз прийняти більш далекосяжні заходи", - зазначив він.