Всі "моно": monobank запустив найбільшу рекламну компанію в історії бренду (Відео)

Monobank почав свою першу велику рекламну кампанію. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook співзасновник банку Олег Гороховський. Також він додав яскраве рекламне відео, в зйомках якого теж прийняв участь (шукайте касира).

Monobank є першим мобільним банком в Україні. Багатьом це дуже подобається, тому що не потрібно стояти у величезних чергах і шукати відповідний банкомат, щоб зняти гроші. А в період пандемії це дуже навіть відмінний варіант.

Нове рекламне відео банку показує сцени з різними людьми, які розпитують про послуги, які надає Monobank. Відео яскраве і показує різні верстви населення, від молоді до людей похилого віку. Цікавою деталлю є відповідь на питання словом "моно" замість "можна".

Олег Горохівський розповів, що цей ролик буде нарізаний на різні хронометражі: на телебачення підуть формати по 30, 15 і 5 секунд, а для інтернету - 6 і 10-секундні формати.