У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"

Українські розробки і новий контракт з ПАТ "Газпромом" дає можливість говорити, що Україна має величезний потенціал використання газових сховищ та має можливість "змінити північ Європи на південь". Про це під час онлайн-дискусії заявила радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль.

"Ті розробки, які є в Україні, і новий контракт з "Газпромом" дає нам можливість говорити, що Україна має величезний потенціал використання газових сховищ, і є можливість так само змінити північ Європи на південь Європи, і можна насправді робити так, щоб весь цей газ з півночі потрапляв на південь і навпаки. Це можливість, яку ми можемо запропонувати нашим європейським колегам. Ми вважаємо, що це може створити нову реальність на ринку", - сказала Зеркаль.

Так, радниця голови правління "Нафтогазу" нагадала, що наразі європейський ринок є фрагментованим, і навіть попри те, що основна мета європейського ринку – мати повну інтеграцію, зокрема, Польща зараз має з'єднання лише з однією з країн-сусідів.

Водночас, з її слів, у "Нафтогазі" бачать Україну у майбутньому як "бізнес-партнера для нової гідрогенової стратегії розвитку Європи".

"Ми знаємо, що нам треба більш детально про це подумати і розглянути можливість стати частиною "Зеленої угоди" ("Європейської зеленої угоди" - ред.) в Україні", - додала вона.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець розповіла, що для стабілізації ринку після підписання меморандуму щодо "зеленої енергетики" потрібне запровадження комплексних заходів, зокрема зміни до закону про електроенергію та перехід на механізм ПСО.