Скачать
Вівторок, 07.07.2020
На Рівненщині місцева влада послабила карантинні обмеження
На Рівненщині місцева влада послабила карантинні обмеження
Українські фахівці у США готують ракету "Антарес" до запуску
Українські фахівці у США готують ракету "Антарес" до запуску
Збірна України з футзалу дізнається суперників у відборі Євро 2 вересня
Збірна України з футзалу дізнається суперників у відборі Євро 2 вересня
У парку Партизанської слави в Києві відкрили Світловий пішохідний фонтан (Відео)
У парку Партизанської слави в Києві відкрили Світловий пішохідний фонтан (Відео)

Air France в липні відновить польоти в Україну

Air France в липні відновить польоти в Україну
18:10 Сьогодні Телеграф avianews.com Фото: Twitter
Air France з 13 липня відновить прямі регулярні рейси в Україну.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на українське представництво авіаперевізника.

Авіакомпанія обслуговуватиме маршрут Париж-Київ, який з'єднає аеропорти Шарля де Голля і "Бориспіль".

Спочатку польоти виконуватимуться двічі на тиждень - по вівторках і п'ятницях. З 24 серпня Air France планує наростити частоту польотів до трьох разів на тиждень: у вівторок, четвер і суботу.

Авіакомпанія надає можливість пересадки на інші рейси в аеропорту Парижа, однак перед купівлею авіаквитків пасажирам необхідно враховувати можливі обмеження на транзит по дорозі в інші країни.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Air France.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Зі святом Івана Купала! Привітання у прозі та картинках
02 Бубонна чума: чи загрожує світу нова пандемія
03 В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Окуєвої
04 Вчені знайшли дві планети, на яких може існувати життя
05 У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Криклій обговорив з послом Азербайджану Ахундовою перспективи співпраці
Криклій обговорив з послом Азербайджану Ахундовою перспективи співпраці
ВООЗ відреагувала на випадки зараження Бубонною чумою
ВООЗ відреагувала на випадки зараження Бубонною чумою
Укргідрометцентр: 8 липня по всій Україні пройдуть грози з градом
Укргідрометцентр: 8 липня по всій Україні пройдуть грози з градом
Бред Пітт розпочав роботу над новим фільмом &quot;Bullet Train&quot;
Бред Пітт розпочав роботу над новим фільмом "Bullet Train"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся