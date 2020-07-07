Air France в липні відновить польоти в Україну

Air France з 13 липня відновить прямі регулярні рейси в Україну.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на українське представництво авіаперевізника.

Авіакомпанія обслуговуватиме маршрут Париж-Київ, який з'єднає аеропорти Шарля де Голля і "Бориспіль".

Спочатку польоти виконуватимуться двічі на тиждень - по вівторках і п'ятницях. З 24 серпня Air France планує наростити частоту польотів до трьох разів на тиждень: у вівторок, четвер і суботу.

Авіакомпанія надає можливість пересадки на інші рейси в аеропорту Парижа, однак перед купівлею авіаквитків пасажирам необхідно враховувати можливі обмеження на транзит по дорозі в інші країни.