Deutsche Bank виплатить штраф в розмірі $150 мільйонів

«Фінансовий регулятор Нью Йорку заявив у вівторок, що оштрафував Deutsche Bank на 150 мільйонів доларів за банківські операції Джеффрі Епштейна, обвинуваченого у сексуальній експлуатації дітей», - йдеться у повідомленні.
За словами керівника Департаменту фінансових послуг Лінди Лейсвел, Deutsche Bank AG, його відділення у Нью Йорку та Deutsche Bank Trust Company America погодилися владнати суперечку щодо «значних порушень під час нагляду за банківськими відносинами з Епштейном та банками-кореспондентами Danske Bank Estonia та FBME Bank».
Загальна суму штрафу становить 150 мільйонів доларів США.
Як повідомлялося, фінансист і мільйонер Джеффрі Епштейн був заарештований 6 липня 2019 року в аеропорту "Тетерборо". Його обвинувачено в розбещенні неповнолітніх і торгівлі дітьми. Він не визнав себе винним.
Епштейн перебував під вартою без можливості звільнення під заставу.
У серпні він наклав на себе руки.