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Deutsche Bank виплатить штраф в розмірі $150 мільйонів

Deutsche Bank виплатить штраф в розмірі $150 мільйонів
18:38 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк оголосив про багатомільйонний штраф після багатомісячного розслідування співпраці Банку Німеччини з Епштейном, яке продовжилося навіть після того, як виникли підозри щодо цілей використання коштів.

«Фінансовий регулятор Нью Йорку заявив у вівторок, що оштрафував Deutsche Bank на 150 мільйонів доларів за банківські операції Джеффрі Епштейна, обвинуваченого у сексуальній експлуатації дітей», - йдеться у повідомленні.

За словами керівника Департаменту фінансових послуг Лінди Лейсвел, Deutsche Bank AG, його відділення у Нью Йорку та Deutsche Bank Trust Company America погодилися владнати суперечку щодо «значних порушень під час нагляду за банківськими відносинами з Епштейном та банками-кореспондентами Danske Bank Estonia та FBME Bank».

Загальна суму штрафу становить 150 мільйонів доларів США.

Як повідомлялося, фінансист і мільйонер Джеффрі Епштейн був заарештований 6 липня 2019 року в аеропорту "Тетерборо". Його обвинувачено в розбещенні неповнолітніх і торгівлі дітьми. Він не визнав себе винним.

Епштейн перебував під вартою без можливості звільнення під заставу.

У серпні він наклав на себе руки.

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США, Deutsche Bank, Джеффри Эпштейн.

Автор:

Телеграф
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