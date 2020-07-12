Укрзалізниця відновить роботу ще 41 потяга

Укрзалізниця продовжує відновлювати курсування поїздів по Україні.

З наступного тижня "Укрзалізниця" відновлює роботу поїздів на 38 приміських і 3 регіональних маршрутах.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

30 з них будуть запущені з території обслуговування Південно-Західної залізниці та 4 - Придніпровської.

У зазначених поїздах будуть діяти обмеження щодо кількості пасажирів — в межах кількості місць для сидіння.

Обов'язковим буде використання пасажирами засобів індивідуального захисту. У разі порушень залізничники будуть викликати працівників Національної поліції України.

Нагадаємо: в Україні з 1 червня відновилася міжобласні пасажирські перевезення залізничним транспортом.