SkyUp відклала старт польотів у дев'ять країн світу

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines виключила 22 напрямки із літньої навігації-2020 та відклала старт польотів у 9 країн світу.

"Євросоюз та країни інших регіонів продовжують дію обмежень на в’їзд українців, тому ми змушені оптимізувати заплановану раніше польотну програму. Частина напрямків повністю скасовується, оскільки вони планувалися саме на літній сезон. Інша частина напрямків, які планувалося запускати на постійній основі, стартуватимуть пізніше", - йдеться у повідомленні.

Відтак з цьогорічної літньої навігації компанія виключає наступні напрямки: Київ — Майорка — Київ; Київ — Тенеріфе — Київ; Київ — Ламеція-Терме — Київ (також рейси з регіонів); Київ — Корфу — Київ; Київ — Закінтос — Київ; Київ — Катанія — Київ; Київ — Ріміні — Київ (також рейси з регіонів); Одеса — Єреван — Одеса; Львів — Батумі — Львів; Запоріжжя — Батумі — Запоріжжя; Одеса — Батумі — Одеса; Львів — Іракліон — Львів; Одеса — Іракліон — Одеса; Запоріжжя — Іракліон — Запоріжжя; Запоріжжя — Прага — Запоріжжя; Київ — Піза — Київ; Київ — Барі — Київ; Львів — Париж (Бове) — Львів; Харків — Париж (Бове) — Харків; Одеса — Тбілісі — Одеса; Харків — Тбілісі — Харків; Запоріжжя — Тель-Авів — Запоріжжя.

За напрямком Болгарія скасовуються рейси у Варну, залишаються тільки в Бургас.

Крім цього, компанія відкладає старт польотів до 15 серпня в Грецію, Португалію, Італію (крім рейсів Львів — Неаполь — Львів, запланованих на 3, 7, 10 серпня), Іспанію, Францію, на Кіпр, Чехію, Вірменію та в Ізраїль.

У компанії зазначають, що пропонують пасажирам низку варіантів для відшкодування вартості квитків. Відтак можна отримати відшкодування квитка у вигляді промокоду на 120% від суми невикористаної частини бронювання на майбутню покупку квитків або додаткових послуг авіакомпанії.

Також можна змінити дату. Пасажири, чиї рейси скасовано на весь сезон, можуть перебронювати мандрівку на літо-2021 без додаткових доплат, а пасажири, чиї рейси відкладено до 15.08, можуть змінити дату протягом року від дати першого вильоту у квитку без додаткових доплат.

Також пасажири можуть отримати відшкодування повної вартості квитка.

З 15 червня уряд України зняв обмеження на міжнародні авіаперельоти у зв'язку із послабленням карантину, який запровадили через пандемію коронавірусу. У МОЗ запровадили «адаптивну самоізоляцію» і оприлюднили список країн із «червоної» та «зеленої» зони. Якщо прибуваєте з країни із «червоної» зони – відбуваєте 14-денну самоізоляцію, з «зеленої» – ні. Проте такий список знадобиться не всім охочим подорожувати. Адже вільно пересуватися, до прикладу, безвізовою Європою українцям поки не можна. У низці країн досі існує обмеження на в'їзд громадян.

SkyUp Airlines українська бюджетна авіакомпанія, заснована в 2016 році і почала польоти з травня 2018 року. Базується в міжнародному аеропорту «Бориспіль». Основні напрямки - Близький Схід, Північна Африка, Європа.

SkyUp Airlines виконала 19 лютого 2020 року спеціальний рейс для евакуації громадян України з Китаю під час коронавируса. Інші авіакомпанії відмовилися евакуювати громадян з Ухань. Зараз авіакомпанія вивозить громадян України з Європи.