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Ryanair: спад в авіаперевезеннях триватиме три роки

Ryanair: спад в авіаперевезеннях триватиме три роки
22:58 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Авіакомпанія Ryanair, яка зростала в останні роки, щоб стати найзайнятішим перевізником у регіоні, повідомляє, що квартал був "найскладнішим" за всю історію, з втратою 185 мільйонів євро (216 мільйонів доларів).

Бюджетний перевізник очікує, що протягом наступних двох-трьох років в Європі триватимуть проблеми з авіаперевезеннями.

Згідно із заявою компанії, пандемія завдала шкоди її доходам, а обмеження на поїздки призвели до зниження кількості пасажирів на 99%. Ryanair назвала другу хвилю COVID-19 своїм «найбільшим страхом».

Обмеження на поїздки призвели до різкого скорочення кількості туристів. Так, наприклад, першому кварталі їх кількість становило 500 тис. людей, коли як за аналогічний період минулого року їх налічувалося 41,9 мільйона.

Також наголошується, що в понеділок акції Ryanair упали на 4%. Ціни на акції інших компаній в туристичній індустрії також впали через побоювання з приводу нових обмежень на поїздки в Європу.

Уряд Бельгії попередив, що країна може бути піддана «локдауну» після значного сплеску інфекції. У Франції міністр охорони здоров'я закликав до посилення пильності після різкого зростання випадків інфекції серед молоді. Також в Німеччині «глибоко стурбовані» зростанням випадків Covid-19 протягом останніх декількох тижнів.

Британський уряд на ці вихідні ввів 14-денний карантин для подорожуючих, які прибули з Іспанії, Норвегія, а також 10-денний карантин для людей, які повертаються з усього Піренейського півострова, а Франція закликала своїх громадян не відвідувати регіон Іспанії - Каталонія.

Європейські країни готуються зустріти другу хвилю коронавірусу і розглядають можливість введення нових обмежень. Підготовка почалася, поки мільйони людей подорожують по Європі, перебуваючи в відпустках на відпочинку.

При цьому експерти вважають, що можна уникнути ще однієї хвилі і обмежувальних заходів.

За останніми даними, в світі зафіксовано понад 16,3 млн випадків коронавируса і майже 650 тис. Летальних випадків.

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Ryanair.

Автор:

Телеграф
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